وزير الفلاحة: الترفيع في نسق وضع الاسمدة الى حوالي الف و 400 طن

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، مساء الاحد، عن الترفيع في نسق وضع الاسمدة مع تقدم الموسم الى حوالي الف و 400 طن في مختلف جهات الجمهورية.

وأشار بن الشيخ،خلال انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بقبة البرلمان، لمناقشة مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إلى “تأخر طفيف” سجل خلال بداية الموسم الفلاحي الحالي في وضع الاسمدة في الجهات، والذي وقع تداركه فورا.

كما تجاوزت الكميات الموضوعة، حسب الوزير، خلال الموسم الحالي الكميات الموضوعة في نفس الفترة من الموسم الفارط، والتي بلغت الى غاية 19 نوفمبر 2025، 25 الف طن من سوبر 45 و61 الف طن من دي أي بي و 21 الف طن من الامونيتر.

ولفت النظر في هذا الصدد، الى ان بعض الجهات شهدت نقصا اكثر من غيرها في التزود بالاسمدة على غرار ولاية الكاف ونابل والقصرين وانه جاري التنسيق لتحسين التزويد لصالح هذه المناطق.

وتعمل مصالح الوزارة، وفق بن الشيخ، على تزويد الفلاحين بمادة الامونتير بصفة مبكرة ولا يوجد اي اشكال في التزود بهذه المادة، حيث تم توفير 105 الاف طن مخزون حالي، اضافة الى الشحنة الاخيرة الموردة والبالغة 13 الف طن.

وبالنسبة للبذور الممتازة من الحبوب، افاد وزير الفلاحة بأن الموسم الحالي شهد انطلاقة مبكرة في وضعها بمختلف مناطق الانتاج حيث بلغت الكميات الموضوعة 370 الف قنطار الى غاية 22 نوفمبر الجاري ويتم تباعا الاعداد للكميات المتبقية.

واضاف في ذات السياق، انه من المنتظر ان تتجاوز كميات البذور الممتازة من الحبوب 500 الف طن وهو “رقم قياسي لم يتم انتاجه من قبل”، مشيرا الى انه تم توزيع 262 الف قنطار خلال كامل الموسم الفارط، وان اقصى ما تم توفيره سابقا في حدود 350 الف قنطار.

واكد بن الشيخ انه وقع تزويد الجهات بحوالي 36 الف قنطار من بذور الشعير العادي وان العملية متواصلة حسب طلبات الفلاحين.