عاجل/ الاحتلال يستهدف غزة ب10 غارات جوية ونسف وقصف مدفعي..

في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، شن الجيش الإسرائيلي 10غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح جنوبي القطاع.

كما استهدفت الغارات والقصف منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما يعيش سكان القطاع أزمة إنسانية متفاقمة حيث يواصل جيش الاحتلال استهداف المرافق المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان.

وقالت وكالة الأونروا إن سياسة التجويع مستمرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أزمات أخرى خاصة بخدمات التعليم والصحة والتمويل، بسبب العجز في ميزانية الوكالة وأثرها على خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

“الجزيرة.نت”