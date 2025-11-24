ضغطت عليه من أجل الزواج فأنهى حياتها..مقتل ستينية على يد حبيبها..

عاجل/ جامعة الثانوي تعلن مقاطعة كل أشكال الامتحانات بداية من هذا الموعد..

2025/11/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أقدم رجل في ولاية أوتار براديش في الهند، على قتل امرأة خنقا، زعم أنها كانت تضغط عليه للزواج.

وألقت الشرطة القبض على الرجل أمس الأحد، علما أن المرأة التي قتلها كانت تبلغ من العمر 60 عاما.

ووفقا للشرطة، تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية يوم 14 نوفمبر بالقرب من الطريق عند تقاطع “ناجلا بوس” في منطقة “تشاندبا” بولاية أوتار براديش، حسبما نقله موقع الامارات اليوم عن وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية.

وبعد ذلك، شكلت الشرطة عشر فرق لتحديد هوية المرأة وتعقب المتهم قبل أن تقبض عليه ويبرر فعلته خلال التحقيق بأنه لم يستطع تحمل إلحاحها المتكرر بطلبها الزواج منه.

