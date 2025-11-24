تغير مفاجئ في الطقس خلال 48 ساعة: خبير يكشف..

أفاد الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، اليوم الإثنين، بأنّ “ظاهرة التغير المناخي الفجئي خلال 48 ساعة ملفتة للإنتباه، وتُسمّى بالدورة المناخية التونسيّة لم تشهدها تونس منذ 33 سنة”، مشيرًا إلى أن “شهر أكتوبر كان الأكثر حرارة منذ أكثر من 50 سنة على مستوى الكرة الأرضية”.

أوضح الرحيلي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن “درجات الحرارة انتقلت في ظرف وجيز، من 37 درجة يوم 26 أكتوبر 2025، إلى صفر و 3 درجات في أقل من 48 ساعة”، مؤكدًا أن “درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ستتواصل في التراجع بداية من يوم الثلاثاء إلى حدود يوم الجمعة، مع إمكانية تسجيل تساقطات هامة بعدد من المناطق”.

وبخصوص وضعية السدود، قال الرحيلي إنّه “تمّ حجب المعطيات الرسمية حول الوضعية منذ يوم 10 أكتوبر 2025، رغم أهمية هذه المعلومات للجميع”. وأوضح الرحيلي أن “نسبة امتلاء السدود تقدّر حاليا بين 24,5% و25%، وتعتبر أفضل من كميات نفس الفترة من العام الماضي التي لم تتجاوز 19.6%، بفارق يقارب 132 مليون متر مكعب”.

ولفت الرحيلي إلى أن “الإيرادات القادمة ستكون محترمة بين 15 و20 مليون متر مكعب ويمكنها المساعدة على تغطية العجز”، مشدّدًا على “ضرورة أخذ التحوّلات المناخيّة بعين الإعتبار”.