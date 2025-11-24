عاجل/ بعد اغتيال قيادي بارز في حزب الله..الخارجية الايرانية تصدر هذا البيان..

أدانت إيران الاثنين 24 نوفمبر 2025 اغتيال هيثم الطباطبائي، القائد العسكري في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها “تدين بشدة” الاغتيال “الجبان للقائد الكبير للمقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد هيثم علي طباطبائي”، في غارة جوية أودت أيضا بأربعة عناصر آخرين من حزب الله.

وسبق أن أكد حزب الله استشهاد القيادي العسكري البارز هيثم الطباطبائي في الغارة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وجاء في بيان “يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأثار العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد موجة من المواقف المحلية والدولية الرافضة والمندّدة والمطالبة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار “إسرائيل” على وقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية.