هام/ بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة..

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 29 و الاحد 30 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) :

السبت 29 نوفمبر 2025

المجموعة الاولى

ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين-سبورتينغ بن عروس

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة-نادي حمام الانف

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة-محيط قرقنة

ملعب الشابة

هلال الشابة-بعث بوحجلة

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي-هلال مساكن

ملعب عقارب

كوكب عقارب-اتحاد بوسالم

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-مكارم المهدية

الاحد 30 نوفمبر 2025

المجموعة الثانية

ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة-امل بوشمة

ملعب قربة

النادي القربي-اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية-قوافل قفصة

ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف-سبورتينغ المكنين

ملعب جلمة

نسر جلمة-تقدم ساقية الداير

ملعب قابس

الملعب القابسي-مستقبل القصرين

ملعب الرديف

هلال الرديف-القلعة الرياضية