هام/ بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة..

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 29 و الاحد 30 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) :
السبت 29 نوفمبر 2025
المجموعة الاولى
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين-سبورتينغ بن عروس
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة-نادي حمام الانف
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة-محيط قرقنة
ملعب الشابة
هلال الشابة-بعث بوحجلة
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي-هلال مساكن
ملعب عقارب
كوكب عقارب-اتحاد بوسالم
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-مكارم المهدية
الاحد 30 نوفمبر 2025
المجموعة الثانية
ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة-امل بوشمة
ملعب قربة
النادي القربي-اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-قوافل قفصة
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف-سبورتينغ المكنين
ملعب جلمة
نسر جلمة-تقدم ساقية الداير
ملعب قابس
الملعب القابسي-مستقبل القصرين
ملعب الرديف
هلال الرديف-القلعة الرياضية