تكشف لأول مرة: تفاصيل جديدة “صادمة” في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون..#خبر_عاجل

كشف تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون عن تفاصيل جديدة حول معاناته الصحية التي أخفاها لسنوات قبل وفاته في يونيو 2009، عن عمر يناهز 50 عامًا.

أظهر تقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية وجود ندوب وجروح طعنات منتشرة في جسده، مما يعكس صراعه مع الألم المزمن والأرق والاعتماد على الأدوية.

بلغ وزن جاكسون عند وفاته نحو 55 كيلوغرامًا، وهو وزن منخفض يتوافق مع سنوات من الحمية القاسية، والعمليات التجميلية، واضطرابات الأكل المحتملة.

عُثر على آثار طعنات في الذراعين والوركين والفخذين والكتفين، يُعتقد أنها نتيجة الحقن المتكرر بمسكنات قوية للتعامل مع أرقه وأوجاعه المستمرة.

لم يُعثر على آثار لأدوية فموية في معدته، رغم تقارير أشارت إلى أنه كان يتناول وجبة صغيرة واحدة يوميًا، مما يعزز فرضية اعتماده شبه الكامل على الحقن.

أكد الطب الشرعي وجود ندوب خلف الأذنين وعلى جانبي الأنف، مما يدل على عدد كبير من العمليات التجميلية التي خضع لها المغني العالمي خلال مسيرته المهنية.

وفق الخبراء، تعكس هذه النتائج مدى السرية الشديدة التي أحاط بها جاكسون وضعه الصحي، حيث كان يمنع الأطباء غالبًا من فحص أجزاء معينة من جسده، وكان متحفظًا بشأن مشكلاته الطبية.

توضح نتائج التشريح بعض التكهنات التي أُثيرت بشأن معاناة جاكسون الصحية، بما في ذلك احتمالات معاناته من فقدان الشهية، والألم المزمن، واعتماده الكبير على الأدوية الموصوفة.

أشار الخبراء إلى أن ضعف جسده الحاد وتناوله المكثف للأدوية جعلاه أكثر عرضة لتأثير جرعة زائدة من مخدر البروبوفول، العقار الذي تسبب في وفاته داخل منزله في لوس أنجلوس.

تعيد هذه التفاصيل النقاش بشأن السنوات الأخيرة في حياة مايكل جاكسون، والأعباء الصحية والنفسية التي تحملها خلف الأضواء والشهرة العالمية.

“العربية.نت”