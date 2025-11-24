عاجل/بأسعار “مشجعة”..بشرى سارة للتونسيين بخصوص زيت الزيتون..

تزامنا مع موجة البرد..رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي يؤكد ويطمئن..#خبر_عاجل

عاجل/ بعد اغتيال قيادي بارز في حزب الله..الخارجية الايرانية تصدر هذا البيان..

تغير مفاجئ في الطقس خلال 48 ساعة: خبير يكشف..

عاجل/ البرلمان: المطالبة بإحداث وحدة إستخبارات لتعقّب هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

2025/11/24 أهم الأخبار, تونس, سياسة


انعقدت اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، جلسة استماع بالبرلمان تم تخصيصها لمناقشة مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وانتقد عدد من نواب البرلمان في مداخلاتهم، تدني مستويات تدفق الانترنات وجودتها، مشيرين الى فقدان التغطية تماما في عديد المناطق.
وطالب نواب بايجاد حلول قانونية وتقنية لمراقبة للفضاء الرقمي ومحتوى المنصات الاجتماعية التي بلغت وفق تقدير بعضهم، مستويات اخلاقية خطيرة على المجتمع والناشئة.
فيما طالبت نائب باحداث وحدة استخبارات رقمية لتعقب وتحديد مصدر الصفحات التي تدار من الخارج وتنشر محتوى يستهدف رموز الدولة والسلم الاهلية، وفق تقديرها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn