عاجل/ في اول كلمة له: السفير الأمريكي الجديد يكشف عن أولوياته..

نشرت السفارة الامريكية في تونس، اليوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري، مقطع فيديو لكلمة توجه بها السفير الامريكي الجديد بيل بزي، الى ابناء بلده المقيمين في تونس، والى التونسيين.

وكان السفير بيل بزي، قد قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.

ووفق بيان للسفارة الامريكية، فسيعمل السفير ممثلا للرئيس دونالد ج. ترامب لدى تونس عاكفا على تعزيز مصالح الولايات المتحدة والتقدم بأولويات البلدين المشتركة في مجالي الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي.

وصرح السفير بزي عقب حفل تقديم أوراق اعتماده: “يشرفني أن أمثل الولايات المتحدة في تونس، وأنا متحمس للعمل الذي ينتظرني. معًا، يمكننا أن نخط الفصل التالي من مسيرتنا المشتركة – مسيرة قوامها التعاون وخلق الفرص والصداقة الدائمة.”

ولدى السفير بزي، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية والحائز على أوسمة عديدة والعمدة السابق لمدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان، خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص ومن ذلك تقلده مناصب مختلفة في شركتي بوينغ وفورد موتور.

وفي معرض حديثه عن أولوياته، قال السفير بزي: “سأركز تحت قيادة الرئيس ترامب على دفع الصادرات الأمريكية، وتطوير علاقات تجارية منصفة ومتوازنة، ومساعدة الشركات الأمريكية الرائدة في الخارج، وتعزيز علاقاتنا الدفاعية والأمنية، ودعم ريادة الأعمال الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصًا للأمريكيين والتونسيين كلاهما.”

