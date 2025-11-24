عاجل/ الجيش الاسرائيلي يتوغّل داخل سوريا ويجرف الأراضي الزراعية

عاجل/ “حركة النهضة” تصدر بيان هام للرأي العام وتكشف..

2025/11/24 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الشمالي، الإثنين، تزامنا مع عمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية في بلدة بريقة في منطقة الجولان السورية.
وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن قوة إسرائيلية تضم 5 آليات مدرعة توغلت باتجاه قرية الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا في الريف الشمالي، وسط انتشار عسكري محدود في محيط المنطقة.
وفي الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استقدمت آليات حفر ثقيلة وبدأت عملية تجريف واسعة للأراضي الزراعية في بلدة بريقة، ما أثار مخاوف الأهالي من توسّع هذه الأعمال وفرض تغييرات ميدانية جديدة.

