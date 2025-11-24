عاجل/ تأجيل محاكمة شفيق الجراية الى هذا الموعد..

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، تأجيل محاكمة رجل الأعمال شفيق الجراية إلى جلسة جانفي المقبل، وذلك استجابة لطلب محاميه الذي التمس مزيدا من الوقت للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بتشييد أحد المباني التابعة لجراية وسط العاصمة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان.

يُذكر أن الجراية محكوم بالسجن 16 عامًا في أربع قضايا تتعلق ببيع عقارات محلّ مصادرة، كما انه ملاحق في ملفات أخرى، من بينها قضية ذات صبغة إرهابية تتعلق بـ”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي”.