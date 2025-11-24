مشروع لإنتاج 75 ميغاواط من الكهرباء من طاقة الرياح في هذه الولاية..

مثل موضوع عرض ملخص لمشروع إنتاج 75 ميغاواط من الكهرباء بالاعتماد على طاقة الرياح باحدى مناطق ولاية بنزرت، ابرز محاور جلسة عمل التامت اليوم الاثنين، بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، وحضور ممثلي شركة “ABO Energy Tunisie ” وسام دخيل ومجدي المازني، وكاتب عام الولاية عبد اللطيف حميد .

وذكر ممثل الشركة وسام دخيل، بالمناسبة ان المشروع يهدف إلى إنتاج 75 ميغاواط من الكهرباء بالاعتماد على طاقة الرياح، وهي كمية تُعادل الاستهلاك الطاقي لنحو 75 ألف ساكن، وتبلغ كلفة المشروع الأولية حوالي 270 مليون دينار، مع توفير مكامن عمل هامة مباشرة وغير مباشرة، علاوة على المساهمة في تعزيز التنمية المحلية، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية.

من جهته، أكد والي بنزرت الدعم الكامل لمثل هذه المشاريع والبرامج النموذجية المنخرطة في الاستراتيجية الوطنية، نحو تعزيز التحول الطاقي في تونس، والتى ترنو إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030..

وبين اهمية الالتزام بالضوابط القانونية والتنسيق الجيد مع مختلف المصالح ذات العلاقة، وبالتالي توفير كل ممهدات النجاح لمثل هذه البرامج والرغبات الاستثمارية الهامة في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين البيئي والاقتصادي .

يشار إلى ان شركة “ABO Energy Tunisie ” هي وحدة صناعية تنشط منذ سنة 2018 في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في تونس، مع فريق مختص، وهي تنتمي الى المجمع الألماني «ABO Energy» المختص في تطوير وبناء مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة