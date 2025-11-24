عاجل/ نائب يكشف: “هذا الفصل من مشروع قانون المالية.. يشكّل خطرا”

تكشف لأول مرة: تفاصيل جديدة “صادمة” في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون..#خبر_عاجل

عاجل/ كتل هوائية باردة تصل الى تونس بداية من هذا التاريخ..

تنبيه لمستعملي الجسر المتحرك ببنزرت..فتحة استثنائية على هذه الساعة..

هذا ما تقرّر ضد 4 تلميذات تناولن “المقرونة” داخل القسم..#خبر_عاجل

2025/11/24 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


قرر مجلس التربية بالمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بالقلعة الكبرى في سوسة، طرد 4 تلميذات نهائيا من المعهد، بعد تناولهن طبق “مقرونة” داخل قاعة الدرس، حسبما اكده المندوب الجهوي للتربية في سوسة، محمد علي بوذراع.
وبين بوذراع، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين، ان القرار جاء بسبب عقوبات سابقة في ملفهم بالمعهد.
واضاف بوذراع انه بامكان اولياء التلميذات تقديم مطلب اسعاف تتم احالته الى وزير التربية، ليقع تمكينهن من الالتحاق بمعهد اخر، خلال اسبوعين.
وجاء ذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو التلميذات، نهاية الاسبوع المنقضي، وهن يتناولن المقرونة داخل القسم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn