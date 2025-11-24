هذا ما تقرّر ضد 4 تلميذات تناولن “المقرونة” داخل القسم..#خبر_عاجل



قرر مجلس التربية بالمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بالقلعة الكبرى في سوسة، طرد 4 تلميذات نهائيا من المعهد، بعد تناولهن طبق “مقرونة” داخل قاعة الدرس، حسبما اكده المندوب الجهوي للتربية في سوسة، محمد علي بوذراع.

وبين بوذراع، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين، ان القرار جاء بسبب عقوبات سابقة في ملفهم بالمعهد.

واضاف بوذراع انه بامكان اولياء التلميذات تقديم مطلب اسعاف تتم احالته الى وزير التربية، ليقع تمكينهن من الالتحاق بمعهد اخر، خلال اسبوعين.

وجاء ذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو التلميذات، نهاية الاسبوع المنقضي، وهن يتناولن المقرونة داخل القسم.