عاجل/ اغتيال الطبطبائي: إيران تتوعّد اسرائيل بالثأر

توعد الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي في حزب الله علي هيثم الطبطبائي، مؤكدا أن “ردا ساحقا ينتظر المعتدي في الوقت المحدد”.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الحرس الثوري أدان، في بيان رسمي، مقتل الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفا العملية بأنها “جريمة وحشية”.

وأشار البيان إلى أن العملية “تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار”، وأَضاف: “حق محور المقاومة وحزب الله اللبناني في الثأر لدماء المجاهدين محفوظ، وسيُواجه المعتدي الإرهابي بردٍّ ساحق في الوقت المُحدد”.

يذكر أن إسرائيل اغتالت الأحد هيثم الطبطبائي في غارة جوية أودت بحياة خمسة أشخاص، وفق السلطات اللبنانية، في الضربة الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل عام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “سلاح الجو نفذ ضربة في منطقة بيروت أودت بحياة هيثم علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله”.

كما نعى حزب الله أربعة من عناصره استشهدوا مع الطبطبائي في الضربة نفسها.