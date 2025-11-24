عاجل/ تأجيل محاكمة شفيق الجراية الى هذا الموعد..

وزير الاقتصاد: “لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا بهذه الشروط”..#خبر_عاجل

الليلة: الحرارة تنخفض الى 4 درجات في هذه المناطق..#خبر_عاجل

عاجل/ الجيش الاسرائيلي يتوغّل داخل سوريا ويجرف الأراضي الزراعية

حجز سيارة وإيقاف مروجيْ زطلة بهذه الولاية..#خبر_عاجل

2025/11/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة من ايقاف سيارة قادمة من العاصمة على مستوى مفترق الروماني بوسالم بداخلها صفائح من القنب الهندي و حجز ثلاثة صفائح من المادة المخدرة و ايقاف سائق السيارة ومرافقه .
و جاءت العملية بعد ورود معلومات على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة مفادها اعتزام شخصين نقل مخدرات من العاصمة نحو مدينة جندوبة لترويجها.
و بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و التنسيق معها تم نصب كمين محكم مكن من ايقاف السيارة على مستوى مفترق الروماني بمدخل مدينة بوسالم و بتفتيشها تم العثور بداخلها على ثلاثة صفائح من القنب الهندي مخبأة باحكام. و باستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز السيارة و المادة المخدرة و ايقاف السائق و مرافقه و مباشرة قضية موضوعها مسك و ترويج مخدرات و مباشرة التحقيقات لكشف باقي أفراد الشبكة و عرضهم لاحقا على القضاء ، وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة اف ام.

