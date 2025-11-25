لا رحلات على لود قرقنة..#خبر_عاجل

عاجل/ تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز كمية ضخمة من اقراص “اكستازي”

2025/11/25

يتواصل إلغاء الشركة الجديدة للنقل بقرقنة لعدد من سفراتها البحرية الرابطة بين صفاقس وقرقتة بسبب تواصل عدم استقرار الوضع الجوي وازدياد قوة الرياح.

وبعد أن قامت بإلغاء جميع السفرات البحرية المبرمجة لبقية مساء أمس الاثنين 24 نوفمبر 2025 فإنها ألغت اليوم الثلاثاء السفرتين الصباحيتين من صفاقس الى قرقنة المبرمجتين في 04:14 و06:00 صباحا.

وتبعا لذلك ألغيت سفرتا السادسة والثامنة صباحا من المحطة البحرية سيدي يوسف بقرقنة في اتجاه محطة صفاقس البحرية وبالتالي بقيت الجزيرة منذ مساء امس معزولة وفق ما أوردته موزاييك.

