بشرى للتونسيين: أسقطه البرلمان..أخيرا سيتوقف العمل بهذا الاجراء…#خبر_عاجل

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أنّ اللجنة أسقطت الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% المتعلقة بالمساهمة التضامنية الاجتماعية إلى موفى سنة 2027.

وأوضح في تصريح لموزاييك أن إسقاط هذا الفصل يأتي على خلفية عدم مدّ نواب اللجنة بالقوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 للإطلاع على وضعية هذه الصناديق وعدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية لمبررات مقنعة لتواصل فرض هذه الضريبة على الدخل التي تم فرضها منذ سنة 2018، حسب قوله.

