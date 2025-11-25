عاجل/ قوات الاحتلال تعتقل نحو 50 فلسطينيا..

أعلن نادي الأسير الفلسطيني, أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء, نحو 50 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير, بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي قلقيلية, وأريحا, فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين, بيت لحم, نابلس, ورام الله, إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل بشكل يومي.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة, واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل, واستخدام المعتقلين رهائنا, بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار نادي الأسير, إلى أن الاحتلال ماض في تنفيذ عمليات الاعتقال, التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميا بحق المواطنين, شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة, حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد حرب الإبادة نحو 20500 حالة اعتقال.