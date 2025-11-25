الطرابلسي يكشف موعد الإعلان عن قائمة الـ”كان”..#خبر_عاجل



أعلن سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026 سيكون يوم 10 أو 11 ديسمبر القادم.

وأضاف الطرابلسي في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أن اللاعبين المدعوين سيلتحقون بقطر للانطلاق في التحضيرات للموعد القاري مبينا أنّه سيتولى الإشراف بنفسه على جميع الحصص التدريبية في الدوحة بالتوازي مع تمارين الفريق المشارك في كأس العرب.

ونفى الطرابلسي ما راج حول برمجة مباراة ودية ضد منتخب السنغال يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك اتصالات جارية مع بعض المنتخبات لإجراء مباراة أو مباراتين وديتين قبل الانتقال إلى المغرب على أن يتم الكشف عن هوية هذه المنتخبات خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق النهائي.

سأشرف شخصيا على جميع الحصص التدريبية

وحول طبيعة تقسيم الأدوار خلال التحضيرات لكأس الأمم الإفريقية، قال الطرابلسي “سأشرف شخصيا على جميع الحصص التدريبية، وحتى خلال أيام مباريات المنتخب في كأس العرب سيتم تعديل توقيت التمارين للاعبين المدعوين لكأس الأمم الإفريقية بعد انتهاء المباريات لضمان التوفيق بين مهمتي الإشراف على مجموعة كأس العرب والمجموعة المستعدة ل”كان” المغرب”.

وأوضح الناخب الوطني أن سقف طموحات وامال الجماهير ارتفع بعد الأداء المتميز في المباراة الودية ضد البرازيل التي وصفها بالاستثنائية على جميع المستويات بالنظر إلى قوة المنافس والأداء المقدم أمام نجومه الكبار فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير والروح العالية التي خاض بها اللاعبون اللقاء.

وتابع الطرابلسي “لهذا فإن المراهنة على اللقب القاري تمر حتما عبر التعامل مع كل المباريات بنفس التركيز والرغبة والإرادة التي شاهدناها في لقاء البرازيل، إذ أكدت تلك المقابلة قدرة عناصرنا الوطنية على تقديم أفضل ما لديها أمام أقوى المنتخبات”.

يذكر أن المنتخب التونسي سيشارك في منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر والمتأهل من مواجهة ليبيا وفلسطين، إضافة إلى المترشح من مباراة سوريا وجنوب السودان. أما في كأس الأمم الإفريقية، فسيخوض المنتخب غمار المسابقة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.