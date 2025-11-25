الليلة: الحرارة تنخفض الى درجتين مع أمطار ورياح قوية..#خبر_عاجل

تشهد الحرارة هذه الليلة انخفاضا، حيث تتراوح بين 02 و 06 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 07 و 11 درجة ببقية المناطق.

ويكون الطقس أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية للشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.