عاجل/ بالأسماء: قائمة بالحكّام الذين ترفضهم الأندية بالرابطة المحترفة1

تقدّم 12 فريقًا من الرابطة المحترفة الأولى، بقائمة الحكام الذين ترفض تعيينهم في مبارياتهم القادمة، باستثناء 4 أندية لم تبدِ أيّ احتجاج أو رفض لتعيين طواقم تحكيم لمقابلتها القادمة.

ونشرت موزاييك اليوم الثلاثاء، القائمة الاسمية للاندية والحكام، وهي كالآتي:

– مستقبل قابس : حسام بولعراس، محرز المالكي، خليل الجريء، نضال بن لطيف

– النادي الإفريقي : خالد قويدر، محرز المالكي

– النادي البنزرتي : أشرف الحركاتي، محمود قصيعة

– النادي الصفاقسي : نعيم حسني، الصادق السالمي، أسامة بن إسحاق، حسام بولعراس

– النجم الساحلي : الصادق السالمي، أسامة بن إسحاق، حسام بولعراس، أمير الوصيف

– الترجي الرياضي : محرز المالكي، أمير العيادي

– ترجي جرجيس : أيمن النصري

– شبيبة القيروان : أسامة بن إسحاق، أمير العيادي

– شبيبة العمران : حسام بولعراس، سفيان الورتاني

– الملعب التونسي : حسام بولعراس، الصادق السالمي، محرز المالكي

– اتحاد بن ڤردان : حسام بولعراس، أيمن النصري

– الاتحاد المنستيري : خالد قويدر، حسام بولعراس، أشرف الحركاتي

– مستقبل سليمان، الأولمبي الباجي، نجم المتلوي ومستقبل المرسى : لم تقدم أسماء حكام