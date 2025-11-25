عاجل/ بالأسماء: قائمة بالحكّام الذين ترفضهم الأندية بالرابطة المحترفة1

سامي الطرابلسي: استمرار قيادتي للمنتخب مرتبطة بتحقيق هذه الأهداف..#خبر_عاجل

2025/11/25 أهم الأخبار, تونس, رياضة

تقدّم 12 فريقًا من الرابطة المحترفة الأولى، بقائمة الحكام الذين ترفض تعيينهم في مبارياتهم القادمة، باستثناء 4 أندية لم تبدِ أيّ احتجاج أو رفض لتعيين طواقم تحكيم لمقابلتها القادمة.
ونشرت موزاييك اليوم الثلاثاء، القائمة الاسمية للاندية والحكام، وهي كالآتي:
– مستقبل قابس : حسام بولعراس، محرز المالكي، خليل الجريء، نضال بن لطيف
– النادي الإفريقي : خالد قويدر، محرز المالكي
– النادي البنزرتي : أشرف الحركاتي، محمود قصيعة
– النادي الصفاقسي : نعيم حسني، الصادق السالمي، أسامة بن إسحاق، حسام بولعراس
– النجم الساحلي : الصادق السالمي، أسامة بن إسحاق، حسام بولعراس، أمير الوصيف
– الترجي الرياضي : محرز المالكي، أمير العيادي
– ترجي جرجيس : أيمن النصري
– شبيبة القيروان : أسامة بن إسحاق، أمير العيادي
– شبيبة العمران : حسام بولعراس، سفيان الورتاني
– الملعب التونسي : حسام بولعراس، الصادق السالمي، محرز المالكي
– اتحاد بن ڤردان : حسام بولعراس، أيمن النصري
– الاتحاد المنستيري : خالد قويدر، حسام بولعراس، أشرف الحركاتي
– مستقبل سليمان، الأولمبي الباجي، نجم المتلوي ومستقبل المرسى : لم تقدم أسماء حكام

