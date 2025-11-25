عاجل/ قيادي بحماس يكشف عن مقترحات جديدة قدمتها الحركة لتجاوز خروقات وقف اطلاق النار..

قال قيادي في حركة حماس إن الحركة قدّمت احتجاجاً للوسطاء بشأن ما وصفه بـ”الخرق الإسرائيلي” لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القيادي لـ”العربية/الحدث” أن الحركة قدّمت للوسطاء مقترحات لتجاوز الأزمة الحالية وضمان استمرارية التفاهمات القائمة.

كما أشار إلى أن التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرتبط بالتزام إسرائيل بوقف النار، مؤكداً أن الحركة تتمسك بتنفيذ بنود الاتفاق كما جرى التفاهم عليها مع الوسطاء.

واجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.

وضم الاجتماع رئيسي المخابرات المصرية والتركية إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث في “سبل تكثيف الجهود المشتركة” بالتعاون مع الولايات المتحدة “لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار” بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وتتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) بعد عامين من الحرب.

وعُقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة.

وتشمل بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس، وإقامة سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.

وأشارت قناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن اجتماع الثلاثاء تناول “تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار”.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات مرارا بانتهاك الهدنة.

“العربية.نت”