عاجل/ بشرى سارة للتونسيين: تمرير هذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026..

أكد النائب بالبرلمان علي زغدود، عن كتلة “لينتصر الشعب”، أنه تم تمرير المقترح الإضافي في قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالسماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة من الخارج، وذلك بإجماع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين خلال أشغال الجلسة المشتركة المتواصلة إلى الآن.

وأضاف زغدود في تصريح لديوان أف أم أنه تم أيضًا تمرير مقترح قانون يخصّص اعتمادات في قانون المالية لفائدة الدفعة الأولى من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.

كما أفاد بأنه تم تمرير مقترح تخفيف الضريبة الموظفة على جرايات التقاعد والإيرادات العمرية بإجماع أعضاء اللجنتين.

وأشار إلى أن أعمال اللجنة المشتركة ما تزال متواصلة للنظر في بقية المقترحات والفصول الإضافية.