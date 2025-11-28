استثمار إيطالي في هذه الولاية لتطوير صناعة المحولات الكهربائية..#خبر_عاجل



استثمار إيطالي في منزل بورقيبة لتطوير صناعة المحولات الكهربائية

التقى كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان الجمعة 28 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإيطالية SPECIALACCIAI المختصة في صناعة المعدات المغناطيسة الموجهة لصناعة المحولات الكهربائية Roberto SOLAROLI مع وفد مرافق له بحضور سفير إيطاليا بتونس Alessandro PRUNAS وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في قطاع صناعة المحولات الكهربائية حيث تبادلا وجهات النظر قصد تطوير مشاريع مشتركة تدعم التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة.

وأكد كاتب الدولة الحرص على توفير الدعم اللازم لتطوير صناعة المحولات الكهربائية باعتبارها عنصرا حيويا في أنظمة الطاقة الحديثة، مما يساعد في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيرا إلى البنية التحتية الصناعية المتوفرة وإلى الكفاءات والخبرات الوطنيّة.

وأكد المستثمر الإيطالي أنه بصدد استكمال إنجاز وحدة صناعية متخصصة في تصنيع المعدات المغناطيسية الموجهة للمحولات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الكائنة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، بكلفة استثمار تناهز 20 مليون أورو في مرحلتها الأولى.

يشار إلى أن مؤسسة SPECIALACCIAI تأسست سنة 1988 بمدينة Novi Ligure الإيطالية وشهدت تطورا في تصنيع المعدات المغناطيسية الموجهة لصناعة المحولات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات.