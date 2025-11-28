ايطاليا تخطّط لإنشاء “قبّة حديديّة”

كشفت مجموعة “ليوناردو” الإيطالية للدفاع والطيران والفضاء، خططا لإنشاء نظام دفاع جوي متعددة الطبقات، يعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم “قبة مايكل أنجلو”.

وصممت “قبة مايكل أنجلو” لحماية البنية التحتية الحيوية في المناطق الرئيسية الحساسة، من خلال ربط منصات ومعدات مختلفة في الفضاء والجو والبر والبحر.

ويستطيع هذا النظام كشف وتتبع واعتراض، وتحيد التهديدات الجوية مثل الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، والطائرات بدون طيار قبل أن تسبب أي ضرر.

وذكرت وكالة “رويترز” أن هذه القبة ستعمل بطريقة مشابهة لنظام القبة الحديدية الإسرائيلية، الذي بدأ العمل منذ عام 2011.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو سينغولاني، الخميس، خلال عرض في روما، إن الشركة المملوكة للدولة ستشكل فريقا يضم موظفين من الشركة، والقوات المسلحة الإيطالية.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن تبدأ القبة عملها بشكل كامل ابتداء من عام 2028.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن قبة، التي سميت على اسم فنان عصر النهضة مايكل أنجلو، تعمل على دمج بنيات من المستشعرات، وستستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لمساعدة الدفاعات على تحديد مواقع التهديدات وإيقافها.

وجاء هذا بعدما طالب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروستيو بإيجاد حلول لمواجهة تهديدات “الحرب الهجينة”، خاصة تلك التي تستهدف البنية التحتية الطاقية والمطارات.