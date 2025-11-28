عاجل/ انقطاع الحركة المرورية بهذه المناطق..

شهدت ولاية جندوبة بمختلف معتمدياتها منذ يوم أمس الخميس و اليوم الجمعة نزول كميات هامة من الأمطار سُجلت أعلاها بمُعتمديتيْ عين دراهم 63 مم و غار الدماء 56 مم، و بنسب أقل في باقي المعتمديات.

وتسبب نزول الغيث النافع، في انقطاع الحركة المرورية بعدد من المناطق نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالوديان حيث تمّ تسجيل انقطاع الطريق غير المرقم على مستوى وادي الرغاي، الذي يربط بين مدينة وادي مليز و منطقة الدخايلية و هو ما اضطر المُواطنين، الى اعتماد طريق “شمتو” كحلّ بديل للتنقل، مع الحرص على توخي الحذر أثناء القيادة والتقيّد بتعليمات السلامة المرورية.

كما تمّ كذلك تسجيل ارتفاع منسوب “وادي غزالة” على مستوى المُنشأة المائية الرابطة بين مدينة فرنانة و مناطق عين البيّة و سيدي سعيد و حليمة، و هو ما تطلب التَنقل بحذر.

يذكر أنّ الإدارة الجهوية للحماية المدينة بجندوبة، أصدرت بلاغا دعت فيه مستعملي الطرقات، إلى توخي الحذر أثناء التنقل، و دعا البلاغ المواطنين، إلى البقاء على اطلاع بمستجدات الوضع الجوي والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة.