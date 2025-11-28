عاجل/ قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية: هذا ما قرره القضاء..

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، تأخير النظر في القضية المعروفة بـ”الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأضاف المصدر ذاته أن قرار التأخير جاء استجابة لطلب الدفاع للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، مع رفض جميع مطالب الإفراج.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت في ماي الماضي أحكاما ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار.

ووجهت للمتهمين تهمة “اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها”.

وتعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية بعد “حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة”.