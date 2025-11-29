عاجل/ مارطون “كومار” بالأرقام..آخر الاستعدادات ومشاركة قياسية..

عقدت اللجنة المنظمة لمارطون “كومار” اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 ندوة صحفية بالعاصمة للكشف عن آخر الاستعدادات الدورة 38 لماراطون “كومار”، التي ستحتضنها تونس يوم غد الأحد 30 نوفمبر الجاري.

وأكد المدير العام لمؤسسة “كومار” لطفي حاج قاسم أن كل الاستعدادات جاهزة من أجل انجاح هذا الحدث الرياضي الهام مشيرا الى المشاركة ستكون قياسية هذه السنة وفق ما اظهرته اخر الارقام.

ومن جانبه كشف مروان بن سعيد عضو لجنة تنظيم ماراطون “كومار تونس-قرطاج” في الدورته الـ38 انه ينتظر ان يتم تحطيم رقم قياسي هذه السنة في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات الفارطة حيث بلغ عدد المسجلين عن بعد الى 28 نوفمبر الجاري 9500 مشارك من بينهم 1633 أجنبي من 57 جنسية.

وبين مروان بن سعيد ان المارطون يتوزع الى أربع سباقات سباقي 42 كلم و 21 كلم للمحترفين و5 كلم للجميع وسباق للأطفال.

وقد بلغ عدد المشاركين في المارطون 1007 مشارك ونصف المارطون 4406 مشارك والسباق للجميع 3484 مشارك وسباق الاطفال 567 مشارك وذلك الى حدود يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.