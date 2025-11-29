عاجل/ تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات تنشط بين تونس وهولندا (تفاصيل)

استثمار إيطالي في هذه الولاية لتطوير صناعة المحولات الكهربائية..#خبر_عاجل

2025/11/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكن إطارات و أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني، أمس الجمعة، من تفكيك شبكة دوليّة تنشط في مجال توريد وترويج المخدّرات بين تونس وهولندا.
وحسبما افادت به موزاييك فقد تمّت العمليّة إثر تعقّب دقيق لتحرّكات عناصر هذه الشبكة الناشطة بجهة المرسى من بينهم أحد أباطرة المخدّرات صادر في حقّه حكم بالسجن لمدّة 10 سنوات في إحدى الدول الأوروبية من أجل الترويج قبل أن يتم ترحيله إلى تونس بعد قضائه 6 سنوات من العقوبة.
وبناء على معلومات دقيقة ، تمتّ مداهمة منزل أحد أفراد الشبكة بالمرسى حيث أمكن لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات حجز 36 كلغ من الكوكايين الخام و25 ألف قرص اكستازي.
كما أسفرت عملية مداهمة ثانية لمنزل العنصر الرئيسي عن حجز مبلغ 25 ألف دينار وبقايا أقراص اكستازي كما تم حجز 3 سيارات فاخرة.
وجرى الاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم أجنبيّ.

