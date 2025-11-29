عاجل/ إتحاد الشغل: “قانون المالية ينحاز لصالح الأغنياء ضد الفقراء”



وصف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، عثمان الجلولي، قانون المالية بـأنه انحياز ضد الفقراء ولصالح الأغنياء، واعتبره ميزانية جبائية بالدرجة الأولى

وأشار الجلولي، خلال اشرافه على الجلسة الثالثة والختامية من ندوة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، إلى ان نسبة الفقر في البلاد تبلغ 28.3 بالمائة، ما ينفي شعار الدولة الاجتماعية على حد تعبيره.

كما اعتبر أن قانون المالية لا يخدم مصالح العمال ولا يسهم في النمو الاقتصادي، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة