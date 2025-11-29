اليوم.. بداية فصل الشتـاء

عاجل/ وزيرة المالية لا تستبعد اللجوء الى الاقتراض الخارجي

عاجل/ وزيرة المالية: “لا يمكن تنفيذ جميع الانتدابات في سنة مالية واحدة”

تطورات جديدة في قضية جمعية “نماء تونس”..#خبر_عاجل

عاجل/ إتحاد الشغل: “قانون المالية ينحاز لصالح الأغنياء ضد الفقراء”

2025/11/29 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة


وصف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، عثمان الجلولي، قانون المالية بـأنه انحياز ضد الفقراء ولصالح الأغنياء، واعتبره ميزانية جبائية بالدرجة الأولى
وأشار الجلولي، خلال اشرافه على الجلسة الثالثة والختامية من ندوة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، إلى ان نسبة الفقر في البلاد تبلغ 28.3 بالمائة، ما ينفي شعار الدولة الاجتماعية على حد تعبيره.
كما اعتبر أن قانون المالية لا يخدم مصالح العمال ولا يسهم في النمو الاقتصادي، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn