قرار استدعاء 6000 طائرة ايرباص: التونيسار تُصدر بلاغا وتكشف..#خبر_عاجل



أكدت الخطوط الجوية التونسية في بلاغها الصادر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 أنه تبعا للمستجدات الفنية الخاصة بطائرات “A320” فإنها تتعامل بشكل روتيني مع هذه التحيينات، مستفيدة من خبرة ومهنية مصالحها المختصة لضمان جاهزية كامل أسطولها.

وأفادت في ذات البلاغ بأنه وبالتنسيق مع الشركة المصنّعة إيرباص، خضعت الطائرة الوحيدة المعنية بالتحيين البرمجي من نوع A320 للمطلوب بسرعة وكفاءة وفاعلية، بما ساهم في تأمين جاهزيتها التشغيلية وضمان استمرار انتظام الرحلات.

وطمأنت الشركة مسافريها بأن كامل أسطولها يعمل بكامل جاهزيته، وأن جميع الرحلات تسير وفق الجدول المبرمج لها.

وأكدت الخطوط التونسية أن سلامة اسطولها هي أولوية الأولويات وأنها ملتزمة بتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع ركابها.

ويشار إلى أن شركة “إيه.إن.إيه هولدينجز” أكبر شركة طيران في اليابان كانت قد ألغت اليوم (65) رحلة جوية اليوم السبت, في أعقاب قرار إيرباص استدعاء (6) آلاف طائرة “إيه320”.