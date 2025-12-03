الليلة: الحرارة تنخفض الى 3 درجات مع اجواء ممطرة

رياض جراد: نواب بالبرلمان يعملون بمنطلق “لي عندو شهوة يحطها في قانون المالية”

2025/12/03 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

يتميز طقس هذه الليلة بهطول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الشمال الغربي وبنزرت والقصرين مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.
ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب ليصبح محليا هائج (مع أمواج متقاطعة).
وتشهد الحرارة ليلا انخفاضا، حيث تتراوح بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 08 و 12 درجة ببقية المناطق.

