إيقاف العياشي الهمامي: محامو تونس يعلنون هذه القرارات..#خبر_عاجل

قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تكوين لجنة خاصة من المحامين لمتابعة ملف العياشي الهمامي على المستوى القانوني والإجرائي والإعلامي إضافة إلى متابعة وضعيته الصحية في ظل إضرابه عن الطعام منذ إيقافه

كما أعلن الفرع إثر الاجتماع الطارئ لمجلسه، اليوم الأربعاء، مقاطعة عدد من الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية التي قال إنّه عاين فيها “خروقات إجرائية أو تجاوزات” تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة طيلة شهر ديسمبر 2025 وذلك بداية من الاثنين القادم في مرحلة أولى قبل مقاطعتها بصفة نهائية.

كما دعا عموم منتسبيه إلى اجتماع عام غدا الخميس بداية من الساعة الحادية عشر بدار المحامي، قصد عرض مستجدات الملف وتقديم توضيحات حول الخطوات العملية للفرع وتحديد رؤية مشتركة للتحركات المهنية القادمة.

كما قرّر الفرع أيضا مراسلة عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ودعوته إلى عقد ندوة وطنية للفروع والجهات في أقرب الآجال لضبط برنامج عمل موحد لهياكل المهنة خلال الفترة المقبلة تنسيقا للمواقف إزاء التطورات القضائية وتعزيزا لجهود حماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والدفاع عن الدفاع.

وتمّ أمس إيقاف العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.