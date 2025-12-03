عاجل/ إدارة ترامب تعتزم تشكيل لجنة لادارة غزة.. قريباً

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم، في غضون أسبوعين، تشكيل اللجنة التي ستدير قطاع غزة مؤقتا، وكذلك تشكيل مجلس السلام، الذي سيشرف عليها.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “أبلغوا دبلوماسيين أجانب أن الولايات المتحدة تعتزم تحديد اللجنة التي ستدير غزة مؤقتا، وكذلك تشكيل مجلس السلام الذي سيشرف عليها، خلال أسبوعين؛ في 15 ديسمبر الجاري”.

وقالت إن هذا الأمر يمثل “خطوة أخرى نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمستقبل القطاع”.

هذا ولم تعلق الولايات المتحدة أو إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو حماس، الى حد الآن، على ما ورد في خبر الصحيفة العبرية.