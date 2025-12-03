قبل أيام من الـ”كان”: قرار مفاجئ من الفيفا..#خبر_عاجل

لن تكون الأندية ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلا اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري، وهو ما يقل بواقع أسبوع واحد عن فترة السماح المعتادة، بناء على قرار من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اليوم الأربعاء.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، وهو ما يترك للمنتخبات الوطنية أقل من أسبوع للتحضير بمجرد توفر جميع اللاعبين، وهو ما يرجح أن يشكل تحديا لوجستيا آخر للمدربين والمنظمين في البطولة الأبرز في القارة على صعيد المنتخبات.

وقالت الفيفا إن فترة السماح بترك اللاعبين، والتي تقلصت في نهج مماثل للذي اتبع قبل كأس العالم 2022 في قطر، تم الاتفاق عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وأصحاب المصلحة الآخرين “لتقليل التأثير على مختلف الأطراف”، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وتستمر فترة منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا للرجال لعام 2025 حتى 10 ديسمبر.

وقالت الفيفا إنه يشجع الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في البطولات القارية، التي تتواكب مع فترة السماح بترك اللاعبين، على عقد محادثات ثنائية للاتفاق على “حلول فردية مناسبة” حيث تظهر تعارضات في الجدول الزمني.

وقال الفيفا إنه سيتصرف كوسيط إذا استمرت الخلافات.

رويترز