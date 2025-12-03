عاجل/ كميات الأمطار ستتجاوز 100 مم خلال هذه الأيام..



كشف الأُستاذ المُبرّز في الجُغرافيا والخبير في طقس تونس، عامر بحبة، ان مناطق شمال البلاد التونسية تشهد في الوقت الحالي تقلبات جوية ملحوظة على غرار ولاية جندوبة ومعتمدية نفزة من ولاية باجة مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والذي سيتعمق أكثر خلال الأيام القادم مع تواصل هذا المنخفض بولايات اقصى الشمال التونسي.

ومن المنتظر ان يشمل هذا المنخفض مناطق سجنان، طبرقة، بني مطير، نفزة، وشتاتة والتي قد تسجل في مجمل التساقطات أكثر من 100 مم من الامطار، حيث من المتوقع ان يمتد من مساء اليوم والى غاية نهاية الأسبوع مع بلوغ ذروته مساء الخميس ويوم الجمعة، حسبما صرح به بحبه لاذاعة الديوان.