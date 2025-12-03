صادم/ عامل حضانة يرتكب 26 جريمة جنسية بحق الأطفال!!

نواب البرلمان يصادقون على تعديل نظام التقاعد الخاص بهم.. وهذه تفاصيله #خبر_عاجل

2025/12/03 أهم الأخبار, متفرقات

اعترف عامل حضانة، بارتكاب 26 جريمة جنسية بحق الأطفال، وذلك في واحد من أكثر التحقيقات المتعلقة بإساءة المعاملة للأطفال تعقيدا لدى الشرطة في لندن، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الأربعاء.
وكشف أمر فينسيت تشان، 45 عاما، بعد أن أبلغ أحد الموظفين في الحضانة أنه قام بتصوير طفل في موقف مهين باستخدام جهاز تابع للحضانة، وأضاف إليه موسيقى لأغراض فكاهية وشاركه مع زملائه.
اعتُقل تشان الذي عمل في حضانة بشمال لندن بين عامي 2017 و2024 في جوان بنفس السنة، وصادرت الشرطة 25 جهازا رقميا من منزله وثلاثة من الحضانة، وأُطلق سراحه بكفالة.
وأخضعت الشرطة الأجهزة لتحليل جنائي، واكتشفت الخبرة كمية كبيرة من المواد المصورة غير اللائقة التي تشمل أدلة على الاعتداءات البدنية على الأطفال.
وتشمل التهم التي يواجهها تشان “الاعتداء الجنسي على الأطفال”، والتصوير مواد غير لائقة للأطفال.
واعيد اعتقال تشان في سبتمبر الماضي، للاشتباه في تورطه في جرائم جنسية، وصادرت الشرطة 26 جهازا إضافيا في منزله، و15 من الحضانة التي تم إغلاقها.
سيصدر الحكم بحق تشان في محكمة وود غرين كراون في 23 يناير المقبل، وفقا للشبكة.

سكاي نيوز

