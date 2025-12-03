تونس من ابرز الوجهات السياحية العالمية خلال ديسمبر 2025..

أشارت منصّة عالم السفر والسياحة أن تونس والولايات المتحدة والصين والبوسنة والهرسك واليونان والبيرو والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول الأوروبية ستكون الوجهة الأبرز للسياحة العالمية خلال شهر ديسمبر 2025.

تونس “النجم الصاعد للسياحة في افريقيا”

وبرزت تونس وفق “عالم السفر والسياحة” كواحدة من اكثر الوجهات السياحية اثارة بحلول 2025، اذ ارتفع عدد السياح ب10،3 بالمائة.

وتوقعت المنصة أن تصبح تونس بفضل تاريخها الغني وساحلها المتوسطي الخلاب وتجاربها الثقافية الفريدة، من أبرز وجهات السفر على المستوى الدولي.

وترتكز الاستراتيجية السياحية في تونس على الترويج لمواقعها الاثرية مثل قرطاج والمدن الشهيرة على غرار المدينة العتيقة ومدينة سيدي بوسعيد وغيرها.

كما تشير اتجاهات السفر، وفق المنصة، الى اهتمام متزايد بتونس كبديل ثقافي باسعار معقولة لوجهات البحر الابيض المتوسط الاخرى.

ويساهم استثمار تونس في البنية التحتية السياحية وتوسيع خياراتها نحو السياحة البيئية والصحراوية ورحلات السفاري في جذب السياح الامريكيين والاوروبيين مستفيدة من جذورها التاريخية العريقة وقربها من أوروبا.

ورجحت المنصة أن يمثل شهر ديسمبر 2025 نقطة تحول في قطاع السياحة في تونس الذي يتجه الى ان يصبح لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية. فمزيج المشاهد الطبيعية الخلابة والثقافة الغنية والقيمة المميزة يجعل من تونس وجهة لا تفوت على مستوى اتجاهات السفر الجديدة.

ومن المنتظر أن تعرف كل هذه الدول ازدهارا سياحيا كبيرا خلال عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة وان يمثل هذا النمو السياحي اتجاها سياحيا جديدا خلال شهر ديسمبر، إذ من المتوقع أن يتوجه ملايين المسافرين إلى هذه الوجهات للاحتفال بالأعياد.

واضافت المنصة ان اتجاهات السفر تغيرت خلال 2025 اذ قاربت بعض الدول من أن تكون وجهات سفر رائجة.

واشارت الى ان ما أسمته صناعة السفر ليست مجرد صيحات عابرة بل تمثل تحولا جذريا في اختيارات الناس اذ ستركز الدول بشكل متزايد على السفر المستدام وتحسين عروضها وتوسيع بنيتها التحتية السياحية لجذب المزيد من الزوار.

جدير بالتذكير ان “عالم السفر والسياحة” هي منصة إعلامية عالمية متعددة اللغات تعمل على ربط مجتمع السياحة الدولي بالمسافرين ومحترفي الصناعة والشركات والوجهات.