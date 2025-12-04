اللتر الواحد يصل الى 200 دينارا: زيت القضوم..الذهب الأخضر في غابات تونس..هذه أبرز خصائصه..

يمثل زيت القضوم، أو ما يُعرف بـ “زيت الضرو” (المستخرج من ثمار شجرة Pistacia lentiscus)، واحداً من أسرار الطب التقليدي التي بدأت تستعيد مكانتها في العصر الحديث. هذا الزيت الأخضر الذهبي، الغني بالعناصر الفعالة، يتجاوز كونه مجرد منتج تجميلي بل هو مكون علاجي متعدد الاستخدامات، بفضل تركيبته الفريدة التي تجمع بين قوة المضادات الحيوية الطبيعية وخصائص الترطيب العميق.

تركيبة غنية… سر القوة العلاجية

تنمو شجرة القضوم (أو الضرو) بكثافة في ولايات الشمال الغربي على غرار جندوبة وباجة والكاف كما تنمو أيضا في كل من بنزرت وزغوان وطبرقة وكذلك بعض ولايات الساحل على غرار سوسة والمنستير، وتُستخرج من ثمارها بذور زيتية تُعصر على البارد للاحتفاظ بخصائصها. ويعود السر في فاعلية زيت القضوم إلى تركيبته البيولوجية المتميزة:

مضادات الأكسدة القوية: يحتوي على نسب عالية من مركبات الفينول والتيربينات التي تحارب الجذور الحرة، مما يجعله مضاداً فعالاً للشيخوخة ولتلف الخلايا.

الأحماض الدهنية الأساسية: يتميز بغناه بالأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة أوميغا 6 وأوميغا 9، وهي ضرورية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتغذية الجلد.

خصائص مُطهّرة: يُعرف الزيت بخصائصه المضادة للميكروبات والفطريات، مما يجعله علاجاً تقليدياً موثوقاً في حالات العدوى الجلدية.

مجالات الاستعمال والفوائد الصحية المبرهنة

يُستخدم زيت القضوم على نطاق واسع، لكن أبرز استعمالاته تتركز في الجانب العلاجي والجلد.

1. الفوائد الطبية والعلاجية:

مضاد للالتهاب والمفاصل: يُستخدم موضعياً لتخفيف آلام المفاصل والروماتيزم، حيث تساعد مركباته المضادة للالتهاب على تهدئة التورم والأوجاع العضلية.

علاج الجروح والعدوى الجلدية: بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات، يُطبق الزيت مباشرة على الجروح البسيطة والحروق الخفيفة لتسريع عملية الشفاء ومنع العدوى.

دعم الجهاز التنفسي: يُستخدم تقليدياً في بعض المناطق كـ “بلسم” لتهدئة السعال أو التخفيف من أعراض التهابات الجهاز التنفسي عند استنشاقه أو تدليك منطقة الصدر به.

2. الاستعمالات التجميلية والجلدية:

مكافحة شيخوخة الجلد: يعمل كمُرطّب عميق ومُغذٍّ للبشرة، ويساعد على استعادة مرونة الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

العناية بالشعر وفروة الرأس: يستخدم في تقوية بصيلات الشعر، وإضفاء اللمعان، كما يُعتبر علاجاً فعالاً للتخلص من قشرة الرأس بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

علاج حب الشباب: يساعد في تنظيم إفراز الدهون ويخفف من الالتهابات المصاحبة لحب الشباب، مما يساهم في صفاء البشرة.

3. الاستعمالات التقليدية والغذائية (بحذر):

في بعض الثقافات، استُخدم زيت القضوم بكميات قليلة في الطهي، أو كمكمل غذائي لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة. ومع ذلك، تبقى أشهر استعمالاته مركزة على التدليك والعلاجات الموضعية.

وللاشارة فان سعر زيت القضوم بعتبر باهضا في تونس حيث يباع اللتر الواحد منه بين 180 و200 دينارا.