تونس من ابرز الوجهات السياحية العالمية خلال ديسمبر 2025..

المصادقة على منح امتياز جبائي عند توريد أصحاب الاحتياجات الخصوصية لسيّارة من الخارج..

صادم/ عامل حضانة يرتكب 26 جريمة جنسية بحق الأطفال!!

عاجل/ كميات الأمطار ستتجاوز 100 مم خلال هذه الأيام..

الطقس اليوم..امطار غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل

2025/12/04 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الطقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة بأقصى الشمال ومحليا بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بجهات بنزرت وباجة وجندوبة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل آخر الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط الشرقي.

و الريح شمالية غربية قوية نسبيا فقوية بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية.

اما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط و بين 13 و18 درجة ببقية الجهات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn