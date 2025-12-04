الطقس اليوم..امطار غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل

يتميز الطقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة بأقصى الشمال ومحليا بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بجهات بنزرت وباجة وجندوبة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل آخر الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط الشرقي.

و الريح شمالية غربية قوية نسبيا فقوية بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية.

اما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط و بين 13 و18 درجة ببقية الجهات.