بطولة انقلترا – آرسنال يتغلب على برينتفورد بهدفين ويستعيد فارق النقاط الخمس في الصدارة

استعاد أرسنال فارق الخمس نقاط في صدارة ترتيب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بفوزه على برينتفورد بهدفين دون رد يوم الاربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة.

وسجل هدفي أرسنال مايكل ميرنو (11) وبوكايو ساكا (90+3).

ويحتل أرسنال طليعة الترتيب برصيد 33 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي كان تغلب يوم الثلاثاء على مضيفه فولهام 5-4 في حين بقي برينتفورد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، تعادل ليفربول مع ضيفه سندرلاند بهدف لمثله. سجل للبلاك كاتس شمس الدين طالبي (67) وللريدز موكيلي (81) ليرفع سندرلاند رصيده الى 23 نقطة في المركز السادس متقدما على منافسه في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة.

وتابع استون فيلا سلسلة نتائجه الايجابية في البريميرليغ بفوز رابع على التوالي جاء هذه المرة على حساب برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث فيما توقف برايتون في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسجل رباعية أستون فيلا أولي واتكينز (37 و45) وامادو اونانا (60) ودونيايل مالين (78) بينما أحرز ثلاثية برايتون فان هيكي (9 و83) وباو توريس لاعب أستون فيلا بالخطأ في مرماه (29).

وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بهدف دون رد بامضاء دانيال مونوز (44) ليتقدم للمركز الخامس برصيد 23 نقطة مقابل 10 نقاط لمنافسه في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتغلب نوتنغهام فورست على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد حمل توقيع ايغور جيسوس (72) ليصعد للمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة تاركا وولفرهامبتون في المركز العشرين الأخير برصيد نقطتين.

كما فاز ليدز يونايتد على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتقدم للمركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد البلوز عند 24 نقطة في الصف الرابع.