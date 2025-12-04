المصادقة على منحة شهرية لابناء العائلات الفقيرة المصابين بالتوحّد..#خبر_عاجل

2025/12/04 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يقضي بإسناد منحة مالية شهرية بقيمة 150 دينار لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلين ببرنامج الأمان الاجتماعي، المصابين بطيف التوحد.
وتهدف هذه المنحة إلى المساهمة في تغطية جزء من مصاريف تأهيل هؤلاء الأطفال وإدماجهم اجتماعياً وتعليمياً.
ويضبط قرار مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية شروط وإجراءات إسناد هذه المنحة.
وقد تم المصادقة على هذا الفصل الإضافي بأغلبية بلغت 103 نعم مقابل 4 رفض و3 احتفاظ.

