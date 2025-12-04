ﺗﻌﻠن ﺗﯾﺗرا ﺑﺎك ﻋن ﺗﻌﯾﯾن ھﯾﺛم دﺑﯾش ﻓﻲ ﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ

ﺗﯾﺗرا ﺑﺎك ﺗﻌﯾّن ﻣدﯾراً ﻋﺎﻣﺎً ﺟدﯾداً ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﺳﯾد ھﯾﺛم دﺑﯾش.

اﻟﺳﯾد دﺑﯾش اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷﻐل ﻣﻧذ ﻋﺎم 2024 ﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﯾﺧﻠف اﻟﺳﯾد ﻟوران رودﯾﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ.

اﻟﺳﯾد ھﯾﺛم دﺑﯾش ﺧرﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳورﺑون ﺑﺑﺎرﯾس، وﺑﻔﺿل ﺧﺑرﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻟـ 21 ﻋﺎﻣﺎً داﺧل ﺗﯾﺗرا ﺑﺎك، ﺷﻐل ﻣﻧﺎﺻب

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻟﻌب دوراً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻓﻲ ﺗطوﯾر أﻧﺷطﺗﻧﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ.

ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 20 ﻋﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻧﻰ اﻟﺳﯾد دﺑﯾش ﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ.

ﺻرح ھﯾﺛم دﺑﯾش ﻗﺎﺋﻼً : “ﯾﺷرﻓﻧﻲ ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن وﯾﺳﻌدﻧﻲ أن أﻋود ﻟﻠﻘﺎء ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ وﻓرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ. ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺳوﻗﺎً ذات إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﺑﯾرة.” وأﺿﺎف : “ﻣواﺻﻠﺔ ﺗطوﯾر ﺣﻠول ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة وآﻣﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺳوق، وﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ، ھﻲ أوﻟوﯾﺗﻲ. ﺑﻔﺿل ﺧﺑرة ﺗﯾﺗرا ﺑﺎك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻓرﻗﻧﺎ، ﺳﻧواﺻل، ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ، ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺑﺎق ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.”

ﺗﺑﺗﻛر ﺗﯾﺗرا ﺑﺎك ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن 70 ﻋﺎﻣﺎً وﺗﺿﻊ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات وﺣﻠول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷﻏذﯾﺔ. ﯾﺗﯾﺢ ھذا اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗﯾﺗرا ﺑﺎك ﺿﻣﺎن اﻟﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺧﺑراﺋﮭﺎ وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف.

