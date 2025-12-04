البرلمان يصادق على جدولة ديون للفلاحين..#خبر_عاجل

صادق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الخميس 4 ديسمبر 2025، على ‘الفصل 59 جديد’ لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي.

وينص الفصل على التزام البنوك بتسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة والمصنفة 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 الاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها بالتخلي الكلي على فوائض التأخير.

وتتم جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات منها فترة امهال لا تفوق سنة دون تسبقة.

وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الديون محل تتبعات قضائية إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة، ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق أحكام هذا الفصل.