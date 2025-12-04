عاجل/ المصادقة على امتياز جبائي عند توريد هذه المنتجات

عاجل/ البرلمان يصادق على هذه الإجراءات لتسوية وضعية المنقولات المودعة بالحجز البلدي

تسجيل 130 انقطاعا غير معلن للمياه خلال الشهر الماضي

لمجابهة البرد: تخصيص مساعدات لأكثر من 1000 عائلة بهذه الولاية

البرلمان يصادق على جدولة ديون للفلاحين..#خبر_عاجل

2025/12/04 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة

صادق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الخميس 4 ديسمبر 2025، على ‘الفصل 59 جديد’ لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي.
وينص الفصل على التزام البنوك بتسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة والمصنفة 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 الاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها بالتخلي الكلي على فوائض التأخير.
وتتم جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات منها فترة امهال لا تفوق سنة دون تسبقة.
وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الديون محل تتبعات قضائية إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة، ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق أحكام هذا الفصل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn