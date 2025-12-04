الاجواء الباردة والأمطار متواصلة هذه الليلة



يكون الطقس هذه الليلة أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهل الريح غربية جنوبية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

ويكون البحر شديد الاضطراب الى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا وتكون الحرارة ليلا في انخفاض و تتراوح بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 09 و 11 درجة ببقية المناطق.