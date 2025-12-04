صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن دول أوروبا تسير على طريق الحرب الباردة، حيث تجمع بين التخطيط العسكري والسياسة العدوانية تجاه روسيا.

وقال غروشكو في تصريحات صحفية: “أوروبا تسير على طريق الحرب الباردة، حيث يجتمع التخطيط العسكري العدواني مع السياسة العدوانية، ومن الصعب جدا تخمين ما يجب أن يكون عليه مستوى الأشخاص في الغرب الذين يمكنهم اتخاذ قرارات سياسية لإيقاف هذه العجلة وجرها للخلف”.

وفي السياق، أشار غروشكو إلى أن العديد من القادة الأوروبيين تحدثوا بطريقة عبثية عن “الطبيعة العدوانية لروسيا”. وقد ساهمت كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية الخارجية الأوروبية، بشكل كبير في تعزيز هذا الشعور بالعبثية على هذه المنصة، حيث عادت فجأة في كلمتها الافتتاحية إلى فكرة أن روسيا (كما يزعم) قامت خلال الـ100 سنة الماضية بـ19 هجوما على دول مختلفة، بل وهاجمت العديد منها 3-4 مرات. وكثير من هذه التصريحات تثير الدهشة”.

روسيا اليوم