عاجل/ البرلمان يصادق على “سيارة لكل عائلة” وفق هذه الشروط..

صادق نواب البرلمان، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على الفصل 55 معدّلا من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بإسناد امتياز جبائي للعائلات التونسية المقيمة عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية.

وينصّ الفصل المعدّل على منح الامتياز الجبائي مرة واحدة لفائدة العائلات التونسية وفق هذه الشروط:

تحديد المعاليم المستوجبة على السيارات ذات المحرك الحراري بنسبة 10% معلوم استهلاك و7% أداء على القيمة المضافة، مع إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة وكذلك السيارات المصنعة أو المركبة محليًا من معلوم الاستهلاك.

ألا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات، وألا يملك المنتفع سيارة يقلّ عمرها عن ذلك.

ضبط سقف الدخل الأقصى للانتفاع بالامتياز بـ 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للفرد و 14 مرة للأزواج.

الالتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات.

عدم الجمع بين امتيازين جبائيين عند شراء السيارات.

تخصيص ما لا يقل عن 10% من السيارات المرخّص في توريدها سنويًا لفائدة المنتفعين بهذا الامتياز.

كما يحدّد الفصل آجال دراسة المطالب بـثلاثة أشهر، على أن يتم إصدار قرار مشترك بين وزارتي المالية والتجارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر يضبط طرق التمتع بهذا الامتياز.