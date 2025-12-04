عاجل/ البرلمان يصادق على قانون المالية لسنة 2026 برمته..

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية برمته، بموافقة 89 نائبا ورفض 23 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم.

واثر التصويت، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة عن نهاية الأشغال المتعلّقة بتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يتمّ الانتقال إلى التصويت على المشروع المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وفي مرحلة ثانية، من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد أنّ النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أثبت الإرادة القوية للقطع مع مخلّفات الحقبة السابقة، كما عكس الحرص التام على خدمة الصالح العام وضمان كرامة المواطن التونسي. وأشار إلى أنّ المجلس سيظلّ على أتمّ الاستعداد للاضطلاع بمهامه وفق الدستور والقانون، وذلك من خلال مضاعفة الجهود لتحقيق الثورة التشريعية المنشودة والانتقال النوعي الذي ينتظره المواطن، خاصة عبر التسريع في دراسة المشاريع ذات الأهمية الكبرى، سواء المتعلّقة بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين مع مقتضياته، أو تلك التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.

وجدد التأكيد على أن العمل سيتمّ في إطار التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خدمةً للشعب التونسي والمصلحة العليا للبلاد، وعلى العزم على تعزيز حوكمة العمل النيابي وتفعيل الهياكل البرلمانية والارتقاء بالأداء الدستوري. وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ الرؤى والتصورات يجب أن تكون منسجمة مع خيارات مسار 25 جويلية، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية بالقطع مع الفساد ومع كل محاولات إرباك الدولة أو إضعافها، وبهدف إعادة الحقوق للشعب الذي عانى من التفقير والتهميش.

وأعرب إبراهيم بودربالة عن ثقته الكاملة في عزيمة النواب واستعدادهم لخوض غمار البناء والتشييد والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد، مشدّداً على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية الجامعة، وفي مقدّمتها تكريس السيادة الوطنية وإعلاء الراية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن. وختم بالتأكيد على أنّ المرحلة دقيقة وتتطلّب وعيًا بالرهانات، وأن العزم راسخ على المضيّ نحو التجديد والتطوير والفعل والإنجاز دون تردّد، إيمانًا بالنجاح وثقة في مؤسسات الدولة وفي الشعب، وبهدف تحقيق عزّة تونس ورفعة شأنها وكرامة جميع بناتها وأبنائها.