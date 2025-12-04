إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق في الضفة الغربية..#خبر_عاجل

أصيب فلسطيني (17 عاما) بالرصاص الحي, وآخرون بالاختناق بالغاز السام, اليوم الخميس, خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية, بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت وسط القرية, واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت, ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي في القدم اليسرى, وآخرين بالاختناق. كما أصيب فلسطيني برضوض وجروح, جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه والتنكيل به, في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني, بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة وأنزلت سائقها البالغ من العمر (37 عاما), واعتدت عليه بالضرب المبرح ونكلت به, ما أدى إلى إصابته بكدمات ورضوض وجروح في مختلف أنحاء جسده, تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.