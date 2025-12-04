نجاح طبي جديد بمستشفى الرابطة..

نجح فريق قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، في إجراء استئصال اضطراب نظم قلبي (Ablation) لرضيع يبلغ 34 يوماً باستخدام تقنية التخطيط الكهرو-تشريحي ثلاثي الأبعاد، ليكون أصغر مريض في شمال إفريقيا يخضع لهذا التدخل المتقدّم.

وأشرفت على العملية ، رئيسة وحدة تعديل نبضات القلب، الاستاذة سناء والي تحت إشراف الأستاذ محمد سامي المورالي، وبالتنسيق مع الأستاذة فاطمة وردة رئيسة قسم أمراض القلب للأطفال، وفق بلاغ وزارة الصحة.

وجاء التدخل ضمن ورشة امتدّت ثلاثة أيام خصّصت للتعامل مع اضطرابات نظم مقاومة للعلاج وتشوّهات قلبية خِلقية معقّدة.

وتمّ العمل ضمن مقاربة متعددة الاختصاصات، جمعت بين أمراض القلب للكهول والأطفال، التخدير والإنعاش، الصيدلة السريرية والأشعة، ما سمح بتأمين علاج دقيق وناجع وآمن.